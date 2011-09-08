〔路透调查〕加元/美元未来一年料将持坚于目前水平附近

路透多伦多9月7日电---周三公布的路透调查显示,未来一年加元料将持守在目前水平附近或上方,因加拿大成长前景较健全,利率也较美国高.

路透调查访问48位全球外汇分析师的预估中值显示,一个月後、三个月後、六个月後的加元兑美元料为0.98加元,或1.0204美元.

一年後加元兑美元最多料将仅略回落至0.972加元,或1.0288美元.

"中期过後也许环境会较强劲,我认为从基本面来看,成长扩散的状况将很顺利,从加拿大到美国,我们不预期会有二次衰退出现,"伦敦加拿大帝国商业银行(CIBC)外汇分析主管Jeremy Stretch说.

加元/美元CAD=D4周三加拿大盘初报0.9870加元,或1.0132美元.

加拿大是七国集团(G7)中第一个在全球金融危机後升息的国家,去年6-9月已三次升息.但之後加拿大央行便按兵不动.

不过大多数分析师认为加拿大央行在2012年第二季恢复紧缩政策,远远领先美国联邦储备理事会(FED).

本次调查中的短期前景预估逊于上月,8月时分析师预估一个月後加元/美元为0.95加元,三个月後为0.96加元,六个月後为0.98加元.

长期前景则较上月预估强劲,上月的加元/美元12个月汇价预估中值为0.99加元.(完)