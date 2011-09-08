〔基金观点〕Loomis Sayles基金看好可乐和制药股,视之为安全标的

路透9月7日电---尽管部分人士在瑞郎寻求避险,部分人士投入金市,但波士顿Loomis Sayles一基金经理则看好可乐、制药和保险商,特别是在时局困难时.

Loomis Sayles价值基金共同经理人Warren Koontz表示,在全球趋势充满不确定下,医疗保健、消费必需品、电信和公用事业都是安全的标的.截至6月底该基金总净资产规模为12.3亿美元.

"通常医药和可乐类的表现较能维持,因为无论经济环境如何,那些都是必需品."他在电话采访时说.

直到最近,投资人一直将黄金和瑞郎当作避险资产,以躲避欧元区债务危机和美国债信评等遭降等事件.但Koontz的基金较青睐百事可乐(PEP.N)和可口可乐的装瓶厂商Coca-Cola Enterprises CCE.N.

美国健康保险商UnitedHealth Group (UNH.N)及制药商辉瑞(Pfizer)(PFE.N)也是该基金首选,其投资组合还打算不久後再增加更多保险商.

该基金在能源方面采取标配策略,持有Consol Energy (CNX.N)等油气商和输油管公司El Paso EP.N仓位.

但该基金未持任何绿色能源类股票,Koontz表示绿色能源股规模多半太小,不适合追求大型股价值的经理人.

"欧洲、美洲和中国都大幅补贴绿能,但资金目前暂时撤离那个领域.这个领域当然值得你关注.假以时日,我们必须有替代能源.它们会再重回焦点." (完)