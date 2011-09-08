〔日本债市〕公债价格下跌,受五年券标售前对冲卖盘所累

路透东京9月8日电---日本政府公债价格周四下跌,因在日债标售前投资人调整部位及券商进行对冲,且此前美债下跌,日债期货因而自本周稍早触及的10个月高位回落.

财务省将标售票面利率为0.4%,规模2.4兆(万亿)日圆的五年期公债,其票息高于前次在8月进行的标债.标售结果将于0345GMT时公布.