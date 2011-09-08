〔日本债市〕公债价格下跌,受五年券标售前对冲卖盘所累

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透东京9月8日电---日本政府公债价格周四下跌,因在日债标售前投资人调整部位及券商进行对冲,且此前美债下跌,日债期货因而自本周稍早触及的10个月高位回落.
财务省将标售票面利率为0.4%,规模2.4兆(万亿)日圆的五年期公债,其票息高于前次在8月进行的标债.标售结果将于0345GMT时公布.
分析师表示,五年券以绝对价格来看偏高,但在日圆持续走强下,货币政策有进一步宽松的可能性,因此这次标债料得到支撑.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。