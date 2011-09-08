〔台湾货币市场〕91天期国库券的决标贴现率料落在0.70-0.75%

路透台北9月8日电---台湾财政部周四中午将标售91天期国库券.交易人士预估,决标贴现率预估在0.70-0.75%.不过,外商银竞标力道为变数.

路透周四访查二家票券商,二家外商银行以及二家本地银行,主要预估区间在0.70-0.75%,但其中一家外商银行最低预估在0.65%.

"这次参杂比较多因素,包括月底升不升息,明天要标一年期央行单,外商资金动能是否减退无法掌握,"一票券商人士称.

市场人士指出,今早市场资金情势不算宽裕,以本地金融机构的资金成本来看,至少0.70%以上较为合理.而以上次4月标售91天期时决标贴现率与91天期央行存单的利差约20基点来综合推估,区间料落在0.70-0.72之间.

不过外商银的竞标力道为左右得标利率的变数.由于外商银行资金成本较低,压低竞标利率仍存在套利空间.此外,亦有市场人士揣测,近期台股表现不佳,也可能推动部份外资转进国库券.

台湾央行将在午间代财政部公布标售结果,金额350亿台币,明日(周五)交割.

以下为今年以来国库券发行细节:

标售日期 发行天期 发行金额 决标贴现率 投标倍数

8月10日 273 300 0.855 3.37

4月29日 91 300 0.650 2.86

4月7 日 364 300 0.837 2.86

3月29日 273 200 0.767 4.17

2月24日 182 250 0.710 3.36

1月7日 91 250 0.411 4.68

2010年

12月13日 273 300亿 0.700 2.43

11月25日 91 250亿 0.425 4.28

11月10日 182 200亿 0.550 4.97

10月28日 273 300亿 0.637 2.68

10月21日 364 250亿 0.666 3.96

9月28日 182 300亿 0.550 2.90

8月31日 273 250亿 0.450 6.37

8月 3日 273 300亿 0.593 3.80

7月23日 91 350亿 0.358 3.99

4月12日 273 250亿 0.556 7.07

3月31日 182 200亿 0.500 6.73

3月26日 273 250亿 0.685 3.55

2月 6日 182 250亿 0.179 4.49 (完)

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--记者 张雅菁;审校 杨淑祯

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