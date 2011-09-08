〔路透调查〕加拿大多数交易商预期下次升息在2012年第三季

* 预期中值显示,加拿大央行将于2012年7月升息

* 8月19日调查中的预期中值认为2012年6月升息

* 三名交易商周三推後预期的升息时间

路透多伦多9月7日电---路透调查显示,周三多数加拿大初级证券交易商预计,由于全球经济形势恶化,加拿大央行在2012年第三季以後才会升息.

加拿大的12家初级交易商中,有九家认为央行明年将恢复升息行动.

中值预估认为明年7月升息,而在8月19日进行的类似调查中,中值预估是明年6月升息.

继加拿大央行周三明显改变政策立场之後，三家交易商立即把预期的升息时间推後.央行周三表示,鉴于全球经济动能放缓,且财政不确定性增强,撤出货币刺激政策的必要性已降低.浏览详细报导,请点击[ID:nCN1950901].

"他们基本上暂时搁置了升息行动,以待全球金融市场稳定下来或者出现改善,同时等待美国经济显示出更多的增强迹象,"BMO

Capital Markets的副首席经济学家Doug Porter表示.

"同时,他们并未完全排除最终恢复升息的可能性...该声明尽量接近中性."

"他们的短期重点已经从关注潜在通胀压力,转向金融稳定可能拖累经济成长...这很合理,"National Bank Financial的首席经济家家Stefane Marion表示.

没有一家初级交易商预测降息.

基于对央行紧缩政策预期的隔夜利率交换(overnight index swap, OIS)显示,交易商降低了对2012年降息的押注.

有两家交易商预计2013年以前不会升息,主要是因为他们认为加拿大央行不想太领先于美国联邦储备理事会(FED,美联储).美联储承诺近零利率再保持两年.

对2012年底利率水平的预估下降,从1.00%至2.50%不等.(完)