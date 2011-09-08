〔路透基点〕台湾龙邦国际兴业签署12亿台币五年期贷款案--RLPC

路透香港9月8日电---汤森路透旗下基点引述银行业消息人士报导称,12家银行和票券金融公司已签约加盟台湾龙邦国际兴业(2514.TW)的12亿台币五年期贷款案,其中包括A部分10亿台币循环贷款和B部分2亿台币商业票据担保贷款.

在贷款A部分中,委托主办行和额度分配行彰化银行承贷2亿台币,国泰世华银行,兆丰商业银行和台湾合作金库银行分别承贷1.8亿台币,亦获得委托主办行头衔.

第一商业银行承诺贷款1.1亿台币,华南商业银行、台北富邦商业银行和台湾中小企业银行分别承贷5,000万台币,他们亦获A部分贷款的一般参贷行头衔.

四家票券金融公司担任B部分商业票据担保的一般参贷行,分别是国际票券金融公司承贷7,000万台币,中华票券金融公司承贷6,000万台币,兆丰票券金融公司承贷4,000万台币,台湾票券金融公司承贷3,000万台币.

该贷款规模高于10亿台币的原先目标,因获超额认购逾20亿台币.

签约已于9月6日举行.

A部分较90天和180天期二级市场商票利率加码85个基点,税前利率下限定在1.97%.B部分定价将在借贷方和票券金融公司间商定.

受邀银行可以如下三种级别选择参贷:承贷3亿台币或更多额度的委托主办行,将获得20个基点的预付费.承贷2-2.99亿台币的经理行,将获得12个基点的预付费.承贷1-1.99亿台币的一般参贷行获6个基点的预付费.

如果借款方支取金额低于银行承诺额度的60%,将支付10个基点的承诺费.

A部分贷款从第37个月开始扣减授信额度,每半年扣减一次,分五次等额扣减.

借贷方董事长和台湾人寿董事长将为贷款作担保.

财务限制指标包括负债比例最高80%,以及利息覆盖倍数最低四倍.

所筹资金将用于再融资和运营资本.

龙邦国际兴业是台湾上市企业,主要参与建筑和投资活动,原名龙邦建设股份有限公司.(完)