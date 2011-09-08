〔专栏节选〕乍见台湾千亿亏损产业,半年报大省思--今周刊「老谢开讲」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自9月8日出版的当期「老谢开讲」专栏)

全球经济正在快速降温中，表现在台湾企业的半年报也出现显着下滑的现象，其中最明显的是第二季的营运比第一季还要差。另外，台湾的ＤＲＡＭ（动态随机存取记忆体）、面板、太阳能、ＬＥＤ（发光二极体）在这次季报揭露中，很清楚地沦为四大「惨业」。

把不具分析意义的管理股票，及部分未公布财报的海外注册公司除外，这次公布财报的七四五家公司，总共创造了四兆五二八Ｏ亿新台币营收，比起第一季的四兆三五四六亿元，小幅成长三．九八％；不过比起首季赚钱的企业有六三七家，这回减为六Ｏ七家，亏损的企业，则从一Ｏ四家增为一三八家，显示亏损的企业正在增加当中。

目前上市公司总资本额已达五兆九二六七亿元，第二季本业获利达二四Ｏ七亿元，比第一季的二六Ｏ九亿元，减少七．七四％，税前盈利从首季的三七七四亿元减为三三九二亿元；大家最关注的税後纯益则从三三Ｏ六亿元降为二八五三亿元，这显示营收成长将近四％，但净利却减少一三．七％，第二季的每股税後纯益平均为Ｏ．四八元，也比首季的Ｏ．五六元逊色很多。

而单季每股税後纯益Ｏ．四八元，则是二ＯＯ八年金融海啸出现单季每股税後纯益Ｏ．三一元以来，近十个季度倒数第三差的成绩，只比去年第四季每股税後纯益Ｏ．四七元略好一些。

若把半年报加总来看，全市场总营收八兆八八九四亿元，本业获利正好是五千亿元，净利是六一三九亿元，每股税後纯益一．Ｏ四元，全市场平均营益率只有五．六％，是近几年相对最低水准；同时也因净利衰退，台股以目前超过二十三兆元的总市值，倒算回来，本益比达十八．八倍。这显示经过股灾後，台股股价已经过大幅度修正，但是本益比却不减反增。

再看店头市场的表现，整体上柜公司五四八家，第二季创造营收达三五一六亿元，比首季的三三八二亿元，也成长三．九六％；不过全市场税後纯益只有一三一亿元，比今年首季的一九一亿元，大幅倒退三一．四％。店头市场平均每股营收五．三八元，每股税後纯益只有Ｏ．二元，以店头市场总市值一兆八九八七兆亿元来算，本益比高达三十六．三倍。这回公布财报的五四八家公司，赚钱的有三八六家，比起首季的四Ｏ三家，少了十七家，但亏损的公司却从一三九家增加到一六二家。

不论是集中市场，或店头市场，从财报揭露都可看出景气逐渐走下坡，而上市柜公司获利也节节下滑的景象。而这当中对财报揭露造成减损的来自三大产业－－ＤＲＡＭ、面板与太阳能。这三个产业中的ＤＲＡＭ与面板，从去年来每季都亏损，营运可说是全盘皆墨；最令人吃惊的则是太阳能产业第二季急转直下，很多公司第一季赚的钱，到了第二季都吐了回去。另外，景气下滑冲击到的是ＬＥＤ与触控产业。

ＤＲＡＭ产业的亏损可说是「绵绵无绝期」。例如，南亚科过去十个季度只有一个季度是赚钱的，华亚科也是如此。华亚科过去十个季度赔了三ＯＯ．八八亿元，南亚科则亏了五二八．一五亿元。若不是台塑集团胳臂很粗扛得起南亚科、华亚科的亏损，这两家公司恐怕老早就阵亡了。因为从Ｏ九年以来，南亚科与华亚科就帮台塑集团赔掉八二九亿元。

这期间，台塑集团在一Ｏ年十一月以每股十六．五元为南亚科技增资，没想到股价竟惨跌到三．七四元；一Ｏ年六月，台塑集团也为华亚科技增资，每股二十二．五元，如今最惨却跌到五．二五元。一般股价跌到大股东增资的成本，股价就煞住车，但是华亚科、南亚科基本面完全使不上力，也让大股东南亚压力沉重。

**ＤＲＡＭ、面板亏损无法挡**

目前茂德已因为交不出第二季财报，股票暂停交易，未来的路怎麽走？银行团仍有争议，但不论茂德如何挣扎，前景恐不乐观。现在力晶也开始拉警报，董事长黄崇仁积极变现，希望为力晶找到一条出路。但力晶减资後，股价又跌到二．一九元，往下走每一步都是艰难挑战。

目前国内主要三家ＤＲＡＭ厂，上半年总共亏损三一三．六一亿元，其中南亚科亏一六九．三四亿元居冠，其次是力晶的六十四．七五亿元，然後是华亚科的七十九．五三亿元，唯一一家赚钱的ＤＲＡＭ厂是有尔必达加持，在兴柜的瑞晶。

瑞晶已切入三十奈米制程，在所有ＤＲＡＭ厂都亏损当中，瑞晶上半年净利达二十三．六九亿元，每股税後纯益Ｏ．八元，实属难能可贵。只不过记忆体价格急转直下，挺了好久的瑞晶六月起也加入亏损行列，这是台湾最惨的「惨业」。

另一个悲惨一族是面板，友达、奇美电都加入大亏损行列之後，台湾面板业已经没有老虎和猫之分，全都是亏损一族。这其中，奇美电的亏损进入第四个季度，奇美电上半年大亏二七一．九亿元，每股税後纯益是负的三．七三元，这是好大的亏损，比起ＤＲＡＭ还亏得多。亏损第二的是友达，上半年亏损二四七．七八亿元，每股税後纯益是负的二．八一元。

台湾的面板产业一直以来都是面板双虎赚大钱，面板小猫亏大钱的景象。现在则不论是老虎或猫，都是赔钱，而且，规模愈大的面板厂亏得愈多。上半年华映亏了五十四．五四亿元，彩晶亏三十．一亿元，国内四家面板厂亏了六Ｏ四．三亿元，这是台湾的重伤害。

不过面板业今年却出现了一枝奇葩――E-ink元太科技。这家中小尺寸为主的面板厂专注在电子书的中小尺寸面板，反而在面板业巨大亏损中走出了新格局。E-ink元太首季净利十六．七七亿元，第二季十三．一五亿元，上半年净利三十．Ｏ二亿元，赚的钱正好是彩晶赔掉的。当面板小猫华映跌到二．三五元，彩晶跌到二．三八元残值，而友达一度跌到十一．九元，奇美电跌到十．九五元的时候，E-ink元太科技却创下七十．三元的两年来新高价。这一回全球股灾，元太科技不但没有受到伤害，股价反而创新高，这显示大尺寸面板杀成红海的时候，反而中小尺寸找到一片天。

这两年移动装置（Handset）产业大好，在智慧型手机及平板电脑的风潮中，面板最夯的是高广视度面板及AMOLED，台湾的双虎却走向大尺寸面板，结果ＮＢ、LCD TV（液晶电视）、Monitor（监视器）都成了红海，友达、奇美电的亏损也日渐加重。

**触控面板列入警戒产业**

今年移动装置大热门，也让触控面板产业大好，在热潮中上市的宸鸿，上半年净利六十一．六三亿元，每股税後纯益高达二十六．二元，成为触控产业最大赢家。不过这个产业出现赢者全吃的局面，没有吃到苹果订单的洋华转盈为亏，洋华在一Ｏ年第二季最好的时候，净利达九．七三亿元，每股税後纯益高达七．三元，如今却出现单季四四一八．七万元的亏损；有宏达电加持的介面光电，今年第二季也乍见七三二八．八万元的亏损。其他如和鑫亏损二．九八亿元，凌巨亏损一．六四八亿元，连分享到苹果订单的胜华，也因为低价抢单，第二季出现三．一亿元的亏损。

触控产业除了宸鸿一枝独秀外，几乎是全军尽没的景象。虽然到目前为止，亏损金额还不算太大，但已是值得警戒的产业。

台湾三家ＤＲＡＭ厂，加上四家面板厂，亏损的金额高达九一七．九一亿元，这几乎把台湾两家最会赚钱企业赚来的钱都赔光了。今年上半年台积电净利七二二．二七亿元，最高每股税後纯益的企业宏达电赚了三二三．五六亿元，这两家公司总共赚了一Ｏ四五．八六亿元，大概被ＤＲＡＭ、面板等赔钱企业都赔光了。

台湾刚刚急转直下的产业是太阳能，今年首季太阳能产业已现疲态，但是灾情还没有那麽严重。进入第二季，太阳能不论是上游或下游都出现杀戮战场。像最上游矽原料的福聚能源，大家预期会转亏为盈，带给荣化助力，但是上半年仍然亏了三．八四亿元。中游扩厂最卖力的绿能，首季还赚五．九七亿元，财测估今年每股税後纯益十六．九元，第二季却亏损二．九四亿元，财测修正今年每股税後纯益是负二．九元，这是一个天旋地转的大变化。达能第二季也赔一．六三亿元，只有中美晶小赚一．二九亿元。

太阳能下游厂今年第二季可说全盘皆墨。实力最强的茂迪亏了六．三六九亿元，几乎把第一季赚来的赔光；昱晶亏六．Ｏ六亿元、新日光赔了十．五七九亿元、升阳科亏七．四九亿元，刚上市的太极赚一．九亿元，叶国一接手的益通第二季就大赔十八．九七亿元。算算主要十家太阳能上市柜公司，第二季就亏掉六十．五四亿元，目前看起来太阳能产业仍是往下探底状态。美国的Evergreen宣布破产，最近又有一家薄膜太阳能厂宣布倒闭，德国Solar World宣布减产，整个产业仍充满了肃杀之气。

**太阳能业者挺得住才有机会看见未来**

台湾的太阳能产业可能必须经过一段最寒冷的严冬，谁能挺得住，才有资格参加下一回合的竞赛。太阳能产业与ＬＥＤ都是中国官方政策奖励的产业，有了官方加持，也使得产业杀戮更加严重。目前ＬＥＤ产业明显向下，竞争加剧，二线ＬＥＤ厂璨圆、泰谷已出现亏损，下半年营运充满了考验。

从ＤＲＡＭ、面板、太阳能加上触控，四大产业加起来，是台湾上半年千亿元亏损的基本成员。而进入下半年，太阳能、ＬＥＤ、触控面板产业压力仍然不会纾解，而面板、ＤＲＡＭ如果持续巨大亏损，势将对银行业经营产生压力。

这次茂德面临摊牌，虽然茂德向联贷银行争取以债作股，但是有些联贷银行坚决反对，他们认为趁银行仍有实力打销呆帐的时候，一口气把茂德的帐打掉，否则以债作股，时时必须增资，痛苦永远没完没了。经过ＤＲＡＭ厂的种种纾困救急措施，现在银行团也手软了。

过去一直以来，台湾要创造高的ＧＤＰ（国内生产毛额）成长，民间投资成长的源头都是重资产投资。买一座十二寸半导体厂动辄三十亿美元，设一座八．五代线的面板厂动辄千亿元新台币，买一座太阳能厂或进口ＬＥＤ的MOCVD（有机金属化学汽相沉积）机台，都可为台湾创造民间投资成长，贡献ＧＤＰ产值。如今两兆产业转眼成空，台湾未来是不是要继续走这条路？值得政府当局三思。 (完)

--整理 张雅菁/林高丽

注: 1.专栏作者老谢--谢金河,为《今周刊》发行人兼财讯文化事业执行长.