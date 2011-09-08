〔路透基点〕台湾志圣工业10亿台币贷款吸引13家银行参与--RLPC

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透香港9月8日电---汤森路透旗下基点报导,银行界消息人士指出,台湾志圣工业(2467.TW)10亿台币五年期贷款获13家银行参与,台湾工业银行为统筹主办行、额度分配行及管理行.
台湾工银承贷1亿台币,农业金库、台湾银行、华南银行、日盛银行、台新银行、合作金库银行各承贷9,300万台币,担任共同主办行.玉山银行承贷9,200万台币,亦为共同主办行.
五家参贷行为永丰银行、彰化银行、上海商银、大众银行及台湾企银,各承贷5,000万台币.
贷款A部分为3亿台币定期贷款,用于再融资,B部分为7亿台币循环贷款,用于营运资本.
贷款利率为较商业本票次级市场利率加码90个基点.
9月5日完成签约.(完)
--编译 蔡美珍;审校 张涛
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。