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亚洲 | 2011年 9月 8日 星期四 12:35 BJT

〔路透基点〕台湾志圣工业10亿台币贷款吸引13家银行参与--RLPC

路透香港9月8日电---汤森路透旗下基点报导,银行界消息人士指出,台湾志圣工业(2467.TW)10亿台币五年期贷款获13家银行参与,台湾工业银行为统筹主办行、额度分配行及管理行.

台湾工银承贷1亿台币,农业金库、台湾银行、华南银行、日盛银行、台新银行、合作金库银行各承贷9,300万台币,担任共同主办行.玉山银行承贷9,200万台币,亦为共同主办行.

五家参贷行为永丰银行、彰化银行、上海商银、大众银行及台湾企银,各承贷5,000万台币.

贷款A部分为3亿台币定期贷款,用于再融资,B部分为7亿台币循环贷款,用于营运资本.

贷款利率为较商业本票次级市场利率加码90个基点.

9月5日完成签约.(完)

--编译 蔡美珍;审校 张涛

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