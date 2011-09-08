《企业看点》--9月8日财务活动报导摘要

路透班加罗尔9月8日电---以下为其它媒体周四对于企业财务相关活动的报导摘要:

* 欧洲最大铜精炼业者Aurubis (NAFG.DE)的执行长对媒体说,该公司正计画在欧洲地区以外进行更多并购,此前该公司已买下Luvata的铜卷产品部门.[ID:nL5E7K74BV]

* 澳洲金融评论报引述消息人士的话说,澳洲国民银行(NAB.AX)藉由出脱其英国部门而退出英国的可能性尚言之过早.[ID:nL3E7K7403]

* 英国金融时报报导,美国私募股权公司TPG Capital [TPG.UL]已经同意与印尼收购基金Northstar Pacific达成一项股权交换协议,以增加进入东南亚市场的管道.[ID:nL3E7K8024]

* 彭博引述三位熟悉内情人士的话报导,联邦快递(FedEx)(FDX.N)正考虑向波音(BA.N)和空中客车(空中巴士,Airbus SAS) EAD.PA购置广体货机,以更新其老旧的货运机队.[ID:nL3E7K742J]

* 瑞士媒体报导,瑞士信贷银行正考虑缩减在美国境内的财富管理业务,转而扩展亚洲市场,以做为其重整私人银行的一部份.[ID:nL5E7K74IO]

* 经济时报报导,IBM(IBM.N)已与沃达丰(Vodafone)(VOD.L)印度部门达成续约,将为该部门管理资讯科技系统直至2017年,合约金额预估最高达10亿美元.[ID:nL3E7K80DL]

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)