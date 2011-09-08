〔台股业绩〕联电8月营收较上年同期衰退24.7%,较上月减6.9%

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透台北9月8日电---全球第二大晶圆代工厂商--台湾联电(2303.TW)周四公布,8月营收为82.01亿台币,较上年同期衰退24.7%,较上月则减少6.9%.
展望第三季,联电(UMC.N)先前预估营收将衰退约11-13%,产能利用率将由第二季的87%大幅降低至71-73%,进而营业利益率则估将低见约1-3%,远低于上季的11.8%.[ID:nCT0386604]
联电今日收跌0.44%,报11.35台币;大盘加权股价指数.TWII则升0.26%.
其最近三个月营收表现如下:
营收(亿台币) 较上月(%) 较上年同期(%)
2011年8月 82.01 -6.9 -24.7
2011年7月 88.09 -4.1 -18.6
2011年6月 91.86 -2.3 -11.1 (完)
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--记者 张雅菁; 审校 杨淑祯
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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