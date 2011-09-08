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市场报道 | 2011年 9月 8日 星期四 14:07 BJT

〔台股业绩〕联电8月营收较上年同期衰退24.7%,较上月减6.9%

路透台北9月8日电---全球第二大晶圆代工厂商--台湾联电(2303.TW)周四公布,8月营收为82.01亿台币,较上年同期衰退24.7%,较上月则减少6.9%.

展望第三季,联电(UMC.N)先前预估营收将衰退约11-13%,产能利用率将由第二季的87%大幅降低至71-73%,进而营业利益率则估将低见约1-3%,远低于上季的11.8%.[ID:nCT0386604]

联电今日收跌0.44%,报11.35台币;大盘加权股价指数.TWII则升0.26%.

其最近三个月营收表现如下:

营收(亿台币) 较上月(%) 较上年同期(%)

2011年8月 82.01 -6.9 -24.7

2011年7月 88.09 -4.1 -18.6

2011年6月 91.86 -2.3 -11.1 (完)

参看相关细节,可点选联电网站,网址为(here)

参看联电相关新闻,请点选[2303.TW-CMN];台股业绩请点选[TW-RES-CMN]

--记者 张雅菁; 审校 杨淑祯

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