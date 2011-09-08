〔台湾债市〕走势分歧,缩量静候美FED主席及总统奥巴马讲话

路透台北9月8日电---台湾债市殖利率周四走势分歧.10年新券100/9发行前交易首日表现强于预期,但其他券却未跟上脚步,整体量能也萎缩.交易商在美国联邦储备理事会(FED)主席贝南克与总统奥巴马发表讲话前,趋于观望.

交易商认为,今日100/9独强,但五年券100/6与10年券100/5却出现卖压,是否代表有主力刻意压低100/9殖利率出货,有待观察.台债後市仍将随美债与台股表现震荡,并继续寻求令央行在月底停止升息的佐证.

"我以为100/9的区间在1.30-1.37%,但第一天就往下缘靠,比预期要强."一票券商交易员称.

另一证券商交易员则指出,100/9独强,也可能与今日成交量萎缩,报价松散有关.後市要观察其他券的走势是否随之跟上.

美联储主席贝南克将于今晚在明尼苏达州经济俱乐部发表有关美国经济前景的演讲.美国总统奥巴马将在收市後于全国电视讲话中提出促进就业计划,旨在压低居高难下目前仍为9.1%的失业率.

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值

年期 期别 (基点) (亿台币)

5 100/6 A00106=TWO +0.70 0.9600 0.9440-0.9620 86.5

10 100/9 A00109=TWO -- 1.3125 1.3066-1.3330 278.0

30 100/8 A00108=TWO +1.00 1.9000 1.9000-1.9000 0.5

今日中午,央行标售91天期国库券的决标贴现率为0.637%,明显低于市场预估的0.70-0.75%,亦低于4月底同天期券0.650%的得标利率.惟该讯息对债市并无影响.

"债市殖利率已经反映了央行不会升息,所以国库券的消息没影响."一证券商交易员说.

另一证券商交易员也指出,已有愈来愈多国家的央行加入暂停升息行列,相信台湾央行也会衡诸局势,做出智慧的决定.债市在央行理监事会议召开前,料将维持中性偏多格局.

台湾央行将于9月29日召开第三季全体理监事会议.

年期 期别 收盘价

30 100/8 A00108=TWO 1.9000

20 100/7 A00107=TWO 没有成交

10 100/5 A00105=TWO 1.3701

5 100/6 A00106=TWO 0.9600

2 100/3 A00103=TWO 没有成交(完)