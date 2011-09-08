〔路透专访〕惠誉警告可能下调中国和日本评等(更新版)

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
(新增细节)
* 忧虑中国的银行资产品质恶化
* 对日本庞大公共债务感到担忧
路透台北9月8日电---惠誉周四警告称,可能在两年内调降中国信用评等,且日本信用评等下调的机率高于五成.
惠誉亚太主权评等主管Andrew Colquhoun在接受路透专访时表示,中国本币债信评等可能在未来12至24个月面临下调.
"我们预期银行业资产品质会实质恶化,"他说."如果未来12至24个月内银行体系的问题一如我们预期发生,甚至更糟,会促使我们将评等下调."
惠誉在4月将中国长期本币债信评等展望由稳定下修至负向,因在过去两年放款大增後,对中国的金融稳定感到担忧.
惠誉给予中国的评级为AA-,为第四高的等级.
Colquhoun亦表示,有超过50%的机率日本信用评等会遭调降,因为日本公共债务规模庞大.日本公共债务约为该国5兆(万亿)美元经济规模的两倍.
"我们认为以目前趋势来看,评等比较可能偏向下调,"Colquhoun说."我们需要见到可信的财政整顿计画,才有可能将其评等由目前水准上调."
标准普尔和穆迪今年均调降了日本债信评等,因对日本庞大的公共债务感到担忧.(完)
--编译 王冠中;审校 张涛
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选