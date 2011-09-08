利比亚特使赴尼日尔防止卡扎菲越境

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透利比亚班加西/尼日尔阿加德兹9月7日电---利比亚新的权力机构领导人周三派特使到尼日尔，防止卡扎菲(格达费)及其随行人员越境进入尼日尔，逃脱司法审判。
利比亚“国家过渡委员会”负责政治事务的Fathi Baja在班加西告诉路透，“我们在请求各国不要接纳他。我们需要这些人接受司法审判。”他表示，卡扎菲可能躲藏在靠近尼日尔或阿尔及利亚的边境地区，伺机越境潜逃。
Baja称，“他正在寻找机会离开。”
卡扎菲的行踪仍是个迷。“国家过渡委员会”的另一位高官称，本周曾追踪卡扎菲到利比亚南部的撒哈拉沙漠无人地带。但更多官员认为卡扎菲及其两个儿子可能仍在北方的班尼瓦里小镇。
美国国防部表示，并不了解任何卡扎菲已经离开利比亚的迹象。尼日尔坚持称卡扎菲没有进入其国境。本周卡扎菲政权负责安全事务的高官进入了尼日尔。
美国政府表示，已经接触尼日尔、马里、毛里塔尼亚、乍得以及布基纳法索等国政府。美国国务院敦促上述国家加强边境地带安全措施，扣留卡扎菲政权官员并解除其武装，没收任何可能从利比亚偷运出境的财产。
卡扎菲及其子赛义夫（Saif al-Islam）是海牙国际刑事法院以反人类罪通缉的要犯。英国外交大臣黑格（William Hague）表示，任何发现卡扎菲的国家都应将其交付法庭审判。美国驻利比亚大使Gene Cretz也表达了类似看法。（完）
--编译：王凤昌;发稿：程芳
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。