〔台湾汇市〕台币兑美元收创逾五个月低位,亚币偏弱且外资续汇出

路透台北9月8日电---台币兑美元TWD=TP周四收盘下跌3.5分,并创逾五个月低位,因尾盘央行顺势助贬.亚币兑美元承压,以及外商银行回补美元空仓,令台币走势偏弱,市场并密切关注稍晚美国联邦储备理事会(美联储,FED)主席贝南克及总统奥巴马的谈话.

汇银人士指出,尽管市场恐慌情绪持续蔓延,风险性资产连遭抛售,但到目前为止,相较于韩元等其他亚币大起大落,台币走势缓慢且跌幅较浅,一方面受制于出口商的美元卖压,另一方面则受助于人民币等亚币的升值潜能.

"市场是在追寻有价值的币别,而非追寻欧元和美金,"一位大型金控人士说,"台币虽然因市场忧虑而下跌,但也还不到重贬的时候...要先观望一下."

交易商并表示,欧美经济衰退与欧债危机挥之不去,使得美元、欧元、英镑等传统避险货币的地位受到质疑,反观亚洲经济成长强劲,加上人民币启动汇改之後,接连带动亚币走升走势,长期来看亚币走势并不弱.不过,外资卖超台股且持续汇出,台币短线仍面临贬值压力.

此外,台湾财政部周四公布,8月出口金额较上年同期成长7.2%,远低于市场预期的成长15.05%;进口较上年同期则成长6.4%,亦明显低于市场预估的成长14.0%.[ID:nCT0396296]

市场人士对此表示,出口数据低于预期,显示其後续抛汇需求料降低,能够给予台币汇价的支撑也将减弱,未来若外资汇出力道明显转强,台币走贬速度可能加快.

他们预估,明日台币主要交投区间料落在29.08-29.20元间.

台币兑美元上次收盘低位出现在4月1日,报29.320元.另外,台币盘中亦触及近五个月低位至29.150元,上次盘中低点为4月19日的29.171元.

台湾股市加权股价指数.TWII收盘上涨0.26%,报7,548.37点;外资及陆资今日在台股卖超24.74亿台币,转买为卖,上交易日为买超15.78亿.[ID:nCT0396588]

东京汇市中,欧元EUR=周四在亚洲市场下滑,投资者怀疑欧洲应对债务危机的行动可能不够快,难以令市场满意.然而,美联储主席贝南克本月稍晚或会就祭出更多刺激政策的可能性给予更为清晰的暗示,这种预期亦压制抛售欧元的热情.[FRX/CN]

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