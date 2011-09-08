〔台湾货币市场〕短率稳中带紧,国库券利率标低料因外商抢标

* 短率稳中带紧,短钱水位分配不均

* 国库券标售利率远低于预期,外商进场抢标

* 明日一年期央行存单标售,料贴近上月水准

记者 张雅菁

路透台北9月8日电---台湾银行间短期利率周四稳中带紧,短钱水位分配不均.而国库券得标利率明显低于市场预期,料为外商银大举抢标所致,然而明日一年期央行存单,初步观察可能不会离上月得标利率太远.

央行午间代财政部标售91天期国库券,决标贴现率为0.637%,明显低于市场预估的0.70-0.75%,甚至低于上次4月底标售的同天期利率0.65%.不过此次投标倍数2.62,为今年六次国库券标售最低的一次.[ID:nCT0396406]

一外商银人士称,此次可能是有少数外商银行下大标,压低了得标利率.他表示,由于91天期国库券特别短且流动性好,交易养券等用途不少,因此在这些要求一定部位的银行眼中,利率反而成为其次考量.

"可能少数人有去标大标,怕标不到,不小心写太低,"一外商银行人士称.

而另一本地公股银行人士则认为,这可能反应市场对央行可能停止升息的预期心理,以近期台电及中油标售票券来观察,通常投标利率都偏下.然而,以投标倍数来看,也反映了多数人持保守观望的态度.

对于明日的一年期央行存单标售,市场人士认为,因为标的性质不同,料不致如同国库券一样利率显着标低.目前初步预期加权得标利率会落在1.05-1.07%附近,不会离上月的1.054%太远.[ID:nCT0388204]

**短钱分配不均**

市场人士指出,今日市场短钱水位有见分配不均而偏紧的情况.尽管央行本周以来存单发行馀额呈现净减少,而委托大型银行代为拆入隔日资金力道亦有见放缓.然而,因为外商银本周资金水位偏少,加以连续有国库券及央行存单标售的紧缩因子,使得有拆入需求的银行,较感紧俏压力.不过,短率攀升空间不大.

本地时间15:07,拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=报0.400%,上日在0.392%;区间为0.295-0.760%,上日在0.295-0.893%.

2-7天拆款利率区间在0.420-0.830%,上日在0.388-0.820%.

不过,短票市场方面,票券商称,缺口压力并不大,目前亦无拉高利率求售的必要,与金融同业间承作的30天期内短票主要利率仍维持在0.86%.

银行资金调度人士指出,预期下周中秋连假後,资金水位或可逐步回复适度宽松;而之後时间愈接近央行政策会议,也将可从银行间的调度,来观察对央行暂停升息与否的预期.

"大家现在还是保守,例如不要跨月,或是即使跨月也只有跨几天,很少人很笃定,"本地公股银行人士称.

央行今日存单到期金额914亿台币,存单发行金额尚待稍晚公布.[TW/MMTCN]周五央行存单到期2,897.50亿.

拆款中心数据PIBC显示,修正後周三当日超额准备为59亿台币,累计超额准备为负237亿台币,加计前期1%的超额准备为958亿台币.

**RP利率平稳**

债市同业附买回(RP)利率周四平稳.为季底央行利率决策预作准备,投信将到期定存的资金陆续投入RP市场,场上找钱并不难.

资金调度人士指出,央行将于本月29日召开理监事会议,但欧美经济复苏步调趋缓,市场对于是否升息看法转向观望.投信业为增加资金运用的灵活性,将资金挪移至RP市场,若升息便可趁势拉抬成交利率;若最终升息不成,届时也可快速调度.

不过,他们也表示,投信端仍优先承作非公债类,故资金流入对下调RP公债利率的帮助有限.

今日公债10天期附买回利率主要成交区间落在0.67-0.69%,与上日相同.(完)