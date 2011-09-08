〔外汇期权〕欧元/美元波动率承压,因现汇持续盘整--IFR

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
IFR伦敦9月8日电---欧元/美元在1.40中段水准维持整理格局,选择权隐含波动率承压--一周期波动率由16.0%跌至约14.75%,一个月期由14.1%下跌1.4个百分点.三个月期由15.5%跌至14.65%,一年期由15.4%跌至14.75%.
一个月期/delta值为0.25的欧元/美元选择权风险逆转指标目前为3.6%,偏向欧元卖权,昨天触及纪录高位3.9%.
英镑/美元波动率跌速较缓,但现汇仍疲软,英国央行今日会议可能宣布一些量化宽松措施.一个月期价平选择权波动率昨天触及12.5%,今天早盘为12.0%,但分时实际波动率及周五隐含波动率低点约在9.75%,因此仍有不少下跌空间.一个月期欧元/英镑波动率今天早盘守在近期高点10.25%左右.
美元/瑞郎波动率较一个月期欧元/美元波动率高出1.0个百分点,周二瑞士央行宣布干预之前为高出5.0个百分点,一个月期美元/瑞郎价平选择权波动率今天早盘下探15.0%(周二盘初为21.0%).
欧元/瑞郎波动率在14个月低点,但跌势几已停止--一个期波动率为7.0%,周二为22.5%,一年期由17.5%跌至10.0%.
一个月期澳元/美元波动率持稳于15.0%低档,一个月期风险逆转指标为4.5%,偏向澳元卖权.(完)
--编译 蔡美珍;审校 侯向明
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韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。