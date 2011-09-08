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亚洲 | 2011年 9月 8日 星期四 15:57 BJT

〔金属期市〕LME期铜小跌尾随股市颓势,市场信心不足

(亲爱的客户:由于英文新闻整合基本金属期货例行报导,目前每日发送的中文报导〔伦敦金属〕LME基本金属期货,以及〔中国期市〕沪铜沪铝例行报导的标头,将统一调整为〔金属期市〕,直接提取码亦统一为[MET/LCN])

路透上海9月8日电---期铜价格周四小跌,尾随亚洲股市及欧元走弱表现,欧债危机及美国经济不振疑虑削弱市场信心.

投资人等待美国总统奥巴马周四稍晚国会演说,以研判价格走向.

0713GMT,LME三个月期铜CMCU3跌0.4%,至每吨9,053.75美元,上日为上涨1.8%.

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