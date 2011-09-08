《外汇动态》摩根士丹利认为各国或将联手放宽货币政策

0755GMT---摩根士丹利分析师强调各国联合放宽货币政策的可能性,最快可能在本周末的七国集团(G7)会议作成决议.

他们表示,美国联邦储备理事会(美联储)、日本央行及英国央行可能都会参与降息或量化宽松的行动.

"经济成长疲弱及资产市场欠佳之间的恶性循环,使得各国更有可能采取联手放宽货币政策的行动."

外汇交易员对上述说法存疑,但对即将到来的央行事件心存戒慎.

关于美联储主席贝南克或在稍晚的演说中,示意进一步量化宽松的传言甚嚣尘上;市场也有传言指称,英国央行或将宣布进一步量化宽松.

而欧洲央行也料将暗示暂停升息周期.(完)

--编译 龚芳;审校 丁琦

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