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亚洲 | 2011年 9月 8日 星期四 16:53 BJT

〔台湾债市〕100/9期10年公债中,证券业买超3.0亿台币

路透台北9月8日电---台湾柜台买卖中心周四公布,债券等殖成交系统中,10年期公债100/9A00109=TWO交易资料如下:(单位:亿台币)

业别 买进 卖出 买卖超金额

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银行业 16.00 12.50 +3.50

票券业 0.00 6.50 -6.50

证券业 28.50 25.50 +3.00 (完)

--记者 董永年; 审校 曾祥进

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