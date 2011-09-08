〔路透基点〕上海世贸商城寻求6,000万美元五年期贷款

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透香港9月8日电---汤森路透旗下基点引述银行业消息人士称,上海世贸商城正寻求6,000万美元五年期贷款.
中国工商银行为委托主办行.一名消息人士称,有10家以上银行受邀参加这项联贷案.
该消息人士称,目前这项贷款的架构为定期贷款,但可能会分拆为几个区块."这项贷款规模可能调降,进程也可能调整,端视市场意向而定."
据消息人士指称,这项贷款提供的利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码400个基点.资金用途为偿还债务.
"自3月以来,市场就在讨论这项交易,"另一名消息人士表示.
"这项交易原先预计在8月定案,但因美元供应紧俏,部份银行缩手,因此很难讲这项交易何时及如何结案."(完)
--编译 龚芳;审校 王冠中
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。