〔路透基点〕上海世贸商城寻求6,000万美元五年期贷款

路透香港9月8日电---汤森路透旗下基点引述银行业消息人士称,上海世贸商城正寻求6,000万美元五年期贷款.

中国工商银行为委托主办行.一名消息人士称,有10家以上银行受邀参加这项联贷案.

该消息人士称,目前这项贷款的架构为定期贷款,但可能会分拆为几个区块."这项贷款规模可能调降,进程也可能调整,端视市场意向而定."

据消息人士指称,这项贷款提供的利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码400个基点.资金用途为偿还债务.

"自3月以来,市场就在讨论这项交易,"另一名消息人士表示.

"这项交易原先预计在8月定案,但因美元供应紧俏,部份银行缩手,因此很难讲这项交易何时及如何结案."(完)