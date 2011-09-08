《汇市解析》--技术面及价位预测(II)

路透伦敦9月8日电---以下为巴克莱资本分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:

欧元/美元:在连跌六天後,汇价小幅回升,但仍不脱前日区间.在过去五年来,有六次类似的汇价走势,但之後几天大多都再次下跌.

我们仍维持偏空看法,1.3935美元的通道支撑是短线重要的焦点,若跌破该水准,将确认下探1.3840.

英镑/美元:英镑一如预期暂时回升,但其走势在1.6110美元受限,并且跌破了1.6000的更大趋势线支撑,意味着整体走势仍偏向下档.1.5720/80区间是目标区域.

美元/日圆:短线而言,风险在于进一步跌向76.75附近的趋势线支撑,但之後将是买进时间,进而上探77.70,若突破,将可测试78.10.

整体而言,美元至少要升至79.10上方,才会威胁到中期下滑趋势.

纽约 当日 今年来 2010年

0930GMT 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

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欧元/美元 EUR= 1.4065 1.4097 -0.23 +5.14 1.3377

美元/日圆 JPY= 77.35 77.21 +0.18 -4.68 81.15

欧元/日圆 EURJPY=R 108.79 108.88 -0.08 +0.17 108.60

美元/瑞郎 CHF= 0.8628 0.8575 +0.62 -7.57 0.9335

英镑/美元 GBP= 1.5931 1.5989 -0.36 +2.13 1.5599

美元/加元 CAD= 0.9836 0.9842 -0.06 -1.31 0.9967

澳元/美元 AUD= 1.0621 1.0659 -0.36 +4.10 1.0203

新西兰元/美元 NZD= 0.8346 0.8336 +0.12 +7.12 0.7791

澳元/日圆 AUDJPY=R 82.150 82.310 -0.19 -1.11 83.070

新西兰元/日圆 NZDJPY=R 64.560 64.300 +0.40 +2.07 63.250

英镑/日圆 GBPJPY=R 123.22 123.48 -0.21 -2.72 126.66

澳元/新西兰元 AUDNZD=R 1.2718 1.2795 -0.60 -3.04 1.3117

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附注:上收市价是纽约汇市2030 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)

--编译 王冠中;审校 蔡美珍

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