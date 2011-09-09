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亚洲 | 2011年 9月 9日 星期五 08:01 BJT

〔香港新股〕宝信汽车销售拟最快11月启动上市计划,募资约8亿美元--IFR

路透9月9日电---据汤森路透旗下IFR报导，上海宝信汽车销售服务计划最快于11月启动香港上市计划，募集资金约8亿美元。

摩根大通(JPM.N)和摩根士丹利(MS.N)负责安排是次交易。

宝信主要在华东地区销售名车，品牌包括宝马和奥迪等，是提供一条龙服务的4S店。(完)

浏览IFR更多中文报导，请点选(www.ifr-china.com/info)

--整理 杨淑祯; 审校 曾祥进

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