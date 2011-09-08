〔香港新股〕中滔环保预计11或12月重启IPO,募资1亿美元--IFR

路透9月9日电---据汤森路透旗下IFR报导，中银国际和工银国际将与花旗(C.N)一起，共同承销污水处理公司中滔环保1162.HK的上市发行。该公司计划在香港上市，募集资金1亿美元，预计将于11月或12月重新启动。

今年6月，该公司曾尝试发行2.91亿股份（91为新股，9%为旧股），最多募资6.93亿港元（8,900万美元）。参考价格区间在1.68至2.38港元，相当于6.4至9.1倍的2012年市盈率。一半以上的融资所得将用于建设和经营污水处理和工业水供应设施。 (完)