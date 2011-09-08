〔香港新股〕中滔环保预计11或12月重启IPO,募资1亿美元--IFR

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透9月9日电---据汤森路透旗下IFR报导，中银国际和工银国际将与花旗(C.N)一起，共同承销污水处理公司中滔环保1162.HK的上市发行。该公司计划在香港上市，募集资金1亿美元，预计将于11月或12月重新启动。
今年6月，该公司曾尝试发行2.91亿股份（91为新股，9%为旧股），最多募资6.93亿港元（8,900万美元）。参考价格区间在1.68至2.38港元，相当于6.4至9.1倍的2012年市盈率。一半以上的融资所得将用于建设和经营污水处理和工业水供应设施。 (完)
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--整理 杨淑祯; 审校 曾祥进
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。