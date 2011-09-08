〔离岸人民币〕法国气体供应商液化空气点心债询价利率水平约3%--IFR

路透9月9日电---据汤森路透旗下IFR报导，法国气体供应商液化空气（Air Liquide）正在香港离岸人民币债券市场发行五年期债券，询价利息水平为3%左右。

该发行规模为基准水平的点心债券料将于周四晚定价。中银香港(2388.HK)、汇丰银行(0005.HK)(HSBA.L)、工银国际和渣打银行(2888.HK)(STAN.L)担任主承销商。发行人曾在8月下旬进行路演。(完)

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