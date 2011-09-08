〔离岸人民币〕法国气体供应商液化空气点心债询价利率水平约3%--IFR

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透9月9日电---据汤森路透旗下IFR报导，法国气体供应商液化空气（Air Liquide）正在香港离岸人民币债券市场发行五年期债券，询价利息水平为3%左右。
该发行规模为基准水平的点心债券料将于周四晚定价。中银香港(2388.HK)、汇丰银行(0005.HK)(HSBA.L)、工银国际和渣打银行(2888.HK)(STAN.L)担任主承销商。发行人曾在8月下旬进行路演。(完)
浏览IFR更多中文报导，请点选(www.ifr-china.com/info)
--整理 杨淑祯; 审校 曾祥进
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。