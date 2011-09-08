〔离岸人民币〕台湾日月光子公司拟发行6.5亿元五年期点心债-IFR

路透9月9日电---据汤森路透旗下IFR报导，台湾日月光半导体制造股份(2311.TW)全资子公司Anstock宣布，将发行最多6.5亿元人民币（1.02亿美元）五年期人民币计价和结算的债券，利率询价区间为4.125%-4.250%，此乃日月光半导体首次涉足点心债券市场。该债券料将于本周定价。

花旗集团(C.N)担任唯一主办行和账簿管理人，大华证券（香港）为协办行。

本期债券将由日月光半导体提供担保，後者按2010年营业收入计算，为全球最大的独立半导体封装和测试服务提供商。(完)

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