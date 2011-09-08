〔离岸人民币〕英国BP发行七亿元三年期点心债,年利率为1.7%--IFR

中国下放政府投资交通项目审批权 仅保留少部分重大项目等--发改委
路透北京2月8日 - 中国国家发展改革委最新发布通知称，将以交通领域作为深化投资项目审批改革的重点。除涉及国务院、中央军委事权外，对能用规划实行有效管理的项目最大程度下放审批，仅保留少部分重大项目和中央投资为主项目的审批权限，同时加强规划管理和事中事后监管。
路透9月9日电---据汤森路透旗下IFR报导，能源巨头BP（英国石油公司）(BP.L)已为其在香港首次发行的离岸人民币债券定价。7亿元人民币（1.08亿美元）的三年期债券年利率为1.7%，位于询价区间1.7%-1.75%的下端。
本期债券是欧洲企业发行的第四支离岸人民币债券，也是海外油气业发行人的首支离岸人民币债券。
汇丰控股股(0005.HK)(HSBA.L)和渣打银行(2888.HK)(STAN.L)为簿记管理人。
是次发行在周三上午宣布，特别针对泛亚和欧洲的投资者。最终获得73家投资者的认购，总额接近25亿元人民币，认购倍数超过3倍，主要受中长期投资者和基金公司的强劲需求支撑。
在簿记建档阶段积累的热烈认购，令本期债券利率从先前询价区间的1.75%下滑5个基点。
香港投资者购得本期债券的48%，新加坡和欧洲投资者分别占33%和19%。按投资者类型分，基金公司占58%，零售银行和银行分别占23%和16%，企业获得剩馀的3%。
募集资金将用于一般公司用途，以满足中国业务需要， 发债规模以批准汇回额度为限。发行人在发行前已获得所有必要的批准，将募资所得汇回中国境内。
发行人为英国石油旗下融资子公司BP Capital Markets，其现有欧洲中期债券（EMTN）计划。该Reg S债券的发行将遵循该获A2（穆迪）／A（标普）评级的计划，由英国石油担保。(完)
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--整理 杨淑祯; 审校 曾祥进
路透北京2月8日 - 中国国家发展改革委最新发布通知称，将以交通领域作为深化投资项目审批改革的重点。除涉及国务院、中央军委事权外，对能用规划实行有效管理的项目最大程度下放审批，仅保留少部分重大项目和中央投资为主项目的审批权限，同时加强规划管理和事中事后监管。
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