(重发)《台湾报摘》--经济日报9月9日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(重发以修改错别字)
* 头版头条:
--宏达电(2498.TW)借重Google(GOOG.O)专利,向苹果(AAPL.O)开炮.宏达电美国时间7日,使用上周向Google所买的九项专利,增加二告苹果的专利侵权内容,并在美国德拉瓦州地方法院提出第三告,诉讼项目则从行动、电脑硬体装置,扩大到软体服务,诉讼火力大开.
* 其他:
--金管会主委陈裕彰表示,评估开放陆银来台参股.会去了解大陆的需求,如果大陆业者想要过来,金管会愿意订定陆银参股的"日出条款"(指的是法律或合约中订定部份或全部条文的开始生效日期).
--因应动态随机存取记忆体(DRAM)价格低迷,记忆体大厂力晶5346.TWO昨日宣布大减产.力晶副总经理谭仲民昨日表示,标准型DRAM投片量及出货量自8月起同步大减五成,是目前全球DRAM厂中减产最大者.
--宏基(2353.TW)全球品牌行销总经理林显郎昨日喊话,Ultrabook(超轻薄笔电)价格要压到1,000美元以下很难,希望英特尔(INTC.O)能够补贴.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 董永年; 审校 曾祥进
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。