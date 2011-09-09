(重发)《台湾报摘》--经济日报9月9日

(重发以修改错别字)

* 头版头条:

--宏达电(2498.TW)借重Google(GOOG.O)专利,向苹果(AAPL.O)开炮.宏达电美国时间7日,使用上周向Google所买的九项专利,增加二告苹果的专利侵权内容,并在美国德拉瓦州地方法院提出第三告,诉讼项目则从行动、电脑硬体装置,扩大到软体服务,诉讼火力大开.

* 其他:

--金管会主委陈裕彰表示,评估开放陆银来台参股.会去了解大陆的需求,如果大陆业者想要过来,金管会愿意订定陆银参股的"日出条款"(指的是法律或合约中订定部份或全部条文的开始生效日期).

--因应动态随机存取记忆体(DRAM)价格低迷,记忆体大厂力晶5346.TWO昨日宣布大减产.力晶副总经理谭仲民昨日表示,标准型DRAM投片量及出货量自8月起同步大减五成,是目前全球DRAM厂中减产最大者.

--宏基(2353.TW)全球品牌行销总经理林显郎昨日喊话,Ultrabook(超轻薄笔电)价格要压到1,000美元以下很难,希望英特尔(INTC.O)能够补贴.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.