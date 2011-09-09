《台湾报摘》--工商时报9月9日

* 头版头条:

--面对经济可能陷入二次衰退,美国联准会(Fed)已准备在本月决策会议采取行动.Fed内部已备妥三招救经济的非传统措施版本,就看主席柏南克决定要采用哪一招与何时出手.

* 其他:

--第七次江陈会谈最快9月28日在天津举行.消息人士透露,台湾投保协商团队已于7日下午出发至北京,双方针对投保协议关键瓶颈进行协商.其中,最困难部分在于民间对政府(P2G)的投资纠纷,如何建构具有约束力的调解机制.

--台湾中钢(2002.TW)、日本住友金属5405.T共同投资11.5亿美元打造的中钢住金越南公司(CSVC),周四举行建厂动土典礼,该厂未来完成後,不仅成为中钢在海外最大投资案,而且可望成为中钢抢攻东南亚广大汽车和家电市场的重要据点.

--内政部营建署全台11处、民间投资估计至少850亿台币的公办民营都更案,台北市南海学园、六张犁派出所二处都更案,将自9月底陆续公告招商.周四说明会至少吸引150位民间银行、建商和百货零售、饭店业参与.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.