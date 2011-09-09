《台湾报摘》--工商时报9月9日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 头版头条:
--面对经济可能陷入二次衰退,美国联准会(Fed)已准备在本月决策会议采取行动.Fed内部已备妥三招救经济的非传统措施版本,就看主席柏南克决定要采用哪一招与何时出手.
* 其他:
--第七次江陈会谈最快9月28日在天津举行.消息人士透露,台湾投保协商团队已于7日下午出发至北京,双方针对投保协议关键瓶颈进行协商.其中,最困难部分在于民间对政府(P2G)的投资纠纷,如何建构具有约束力的调解机制.
--台湾中钢(2002.TW)、日本住友金属5405.T共同投资11.5亿美元打造的中钢住金越南公司(CSVC),周四举行建厂动土典礼,该厂未来完成後,不仅成为中钢在海外最大投资案,而且可望成为中钢抢攻东南亚广大汽车和家电市场的重要据点.
--内政部营建署全台11处、民间投资估计至少850亿台币的公办民营都更案,台北市南海学园、六张犁派出所二处都更案,将自9月底陆续公告招商.周四说明会至少吸引150位民间银行、建商和百货零售、饭店业参与.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 李盈茜; 审校 曾祥进
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。