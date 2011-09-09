《即时观点》日本第二季GDP下修为较上季下滑0.5%,受资本支出所累

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透东京9月9日电---日本第二季经济萎缩的幅度超过初值,因对日圆升值及欧洲主权债务危机的担忧,企业在资本支出上缩手.
关键点:
--日本内阁府周五公布的修正数据显示,4-6月国内生产总值(GDP)较前季下滑0.5%,分析师对GDP修正值的预估中值亦为下滑0.5%.
--第二季实质GDP环比年率修正为萎缩2.1%,初值为萎缩1.3%,分析师预估为下降2.2%.
--资本支出由初值的增加0.2%修正为下降0.9%,分析师预估为下降1.9%..
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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