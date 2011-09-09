《即时观点》日本第二季GDP下修为较上季下滑0.5%,受资本支出所累

路透东京9月9日电---日本第二季经济萎缩的幅度超过初值,因对日圆升值及欧洲主权债务危机的担忧,企业在资本支出上缩手.

关键点:

--日本内阁府周五公布的修正数据显示,4-6月国内生产总值(GDP)较前季下滑0.5%,分析师对GDP修正值的预估中值亦为下滑0.5%.

--第二季实质GDP环比年率修正为萎缩2.1%,初值为萎缩1.3%,分析师预估为下降2.2%.