〔日本数据〕8月M3货供额较上年同期增加2.2%--央行

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透东京9月9日电---日本央行周五公布,8月M3货供额较上年同期增加2.2%.
下表为货供额数据细目(较上年同期变动初值,单位为百分比,部分前值可能已修正):
8月 7月 上年8月
M2 +2.7 +3.0 +2.8
M3 +2.2 +2.4 +2.1
广义流动性 +0.6 +0.7 +0.7 (完)
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--编译 张若琪;审校 戴素萍
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。