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亚洲 | 2011年 9月 9日 星期五 08:26 BJT

〔日本数据〕8月M3货供额较上年同期增加2.2%--央行

路透东京9月9日电---日本央行周五公布,8月M3货供额较上年同期增加2.2%.

下表为货供额数据细目(较上年同期变动初值,单位为百分比,部分前值可能已修正):

8月 7月 上年8月

M2 +2.7 +3.0 +2.8

M3 +2.2 +2.4 +2.1

广义流动性 +0.6 +0.7 +0.7 (完)

参看日本数据相关新闻,请点选[JP-ECI-CMN]

--编译 张若琪;审校 戴素萍

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