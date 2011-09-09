〔离岸人民币〕英国和中国将合作发展伦敦的人民币离岸市场(更新版)

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
(新增细节)
路透伦敦9月8日电---中国和英国周四对于伦敦成为人民币离岸交易中心一事表示支持,此举料将提升伦敦做为主要货币及商品交易枢纽的地位.
在中国当局推动连串提案让人民币国际化之际,伦敦将和新加坡及台北等地竞逐逐渐扩大的离岸人民币业务市场,但其地位均料将不及香港.
英国财政大臣奥斯本(George Osborne)在与中国国务院副总理王岐山召开联合新闻发布会时表示,"我们已就在伦敦发展人民币计价金融产品及服务进行合作,而我们的监管机构已经准备好支持这一不断扩大的市场.
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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