〔EIA库存周报〕上周美国原油库存下跌,石油产品库存温和增加

美国原油及原油产品库存估值(单位:百万桶)

------- API ------- ------- EIA -------

09/02/11 较上周 较上年 09/02/11 较上周 较上年

库存 变动 同期变动 库存 变动 同期变动

原油 349.2 -3.0 -9.3 353.1 -4.0 -6.8

馏分油 157.1 4.0 -12.0 156.8 0.7 -18.1

汽油 209.9 -0.9 -16.4 208.8 0.2 -16.3

取暖油 42.4 1.3 -9.0 41.9 -0.2 -10.7

新配方(RFG)汽油 0.1 0.0 -0.9 0.2 -0.1 -0.8

煤油型航空燃料 44.4 -0.3 -1.8 43.9 0.1 -3.9

原油日加工量 14.6 -0.3 -0.1 15.5 0.0 0.5

炼厂产能利用率(%)85.7 -1.2 -0.5 89.0 -0.2 0.8

油品供应

(四周移动平均) ----------- 19.4 -0.2 -0.03

* 原油库存下降幅度超出预期

* 油品库存仅温和增加,PADD1区汽油库存下降

* 飓风艾琳大幅降低东岸炼厂产能

* 战略石油储备库存上周减少490万桶

路透纽约9月8日电---美国能源资料协会(EIA)数据周四显示,上周美国原油库存大幅下跌.另外,尽管炼厂降低产能利用率,石油产品库存仍温和增加.

EIA公布,9月2日止当周美国原油库存减少396万桶至3.5309亿桶.接受路透调查的分析师平均预期库存减少190万桶.

原油日进口量减少104万桶,至853万桶.飓风艾琳的来袭影响东部海岸(或称PADD1区)的进口,该地区汽油库存骤降83.5万桶,炼厂产能利用率减少逾四分之一.

全国方面,汽油库存增加19.9万桶至2.0884亿桶.分析师预估为减少170万桶.过去四周汽油平均需求较去年同期下降2.9%.

包括取暖油和柴油的馏分油库存上周增加70.9万桶,至1.5677亿桶,分析师平均预估为持平.

"我认为这些数据还算利好,"圣路易斯Confluence投资管理公司的分析师Bill O'Grady说."原油库存的降幅总体来说很大.而油品需求数字大多受到季节性因素影响."

炼厂产能利用率下降0.2个百分点至89%,而分析师原预估为下滑1.1个百分点.

战略石油储备库存上周减少490万桶,近期美国等国际能源署(IEA)成员国释放石油储备.

NYMEX原油期货交割地库欣的原油库存减少39.6万桶,至3,269万桶.

美国石油协会(API)周三发布报告显示,上周美国原油库存减少300万桶,而汽油库存减少87.1万桶,馏分油库存增加400万桶.(完)