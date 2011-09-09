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亚洲 | 2011年 9月 9日 星期五 09:01 BJT

〔全球贵金属〕9月8日止SPDR黄金和iShares白银持仓均减少

路透9月9日电---全球最大的黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust(GLD)周四的黄金持仓量下跌0.07%,全球最大的白银ETF--iShares Silver Trust(SLV)白银持仓量较上日减少0.08%.

以下为两支ETF的持仓量及变化情况:

名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减%

SPDR 39,590,909.0 9月8日 39,620,114.3 9月7日 -29,205.3 -0.07%

iShares 316,597,277.3 9月8日 316,840,752.3 9月7日 -243,475.0 -0.08%

浏览在纽约和其它交易所上市的ETF黄金持仓详细数据,请点击(www.exchangetradedgold.com/)

浏览ETF白银持仓量的详细内容,请点击:(link.reuters.com/wux96h)(完)

--编译 李婷仪;审校 徐文焰

贵金属报导.......[GOL-CMN] 基本金属报导......[MET-CMN]

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