〔新债招标〕台湾日月光子公司三、五年期点心债以3.125%、4.25%定价--消息

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透台北9月9日电---一位消息人士周五表示,全球最大晶片封装厂商--台湾日月光(2311.TW)子公司在香港发行的三年与五年期点心债以3.125%、4.25%定价,其中五年期落在询价区间4.125-4.250%的高端.
该名人士称,本次点心债共将发行6.5亿元人民币,其中三年期为1.5亿人民币,五年则发行5亿人民币.原计画最多发行6.5亿(1.02亿美元).
据汤森路透旗下IFR报导,本期债券将由日月光半导体提供担保.花旗集团(C.N)担任唯一主办行和账簿管理人,大华证券(香港)为协办行.[ID:nCT0396790](完)
--记者 董永年; 审校 林高丽
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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