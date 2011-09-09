〔新债招标〕台湾日月光子公司三、五年期点心债以3.125%、4.25%定价--消息

路透台北9月9日电---一位消息人士周五表示,全球最大晶片封装厂商--台湾日月光(2311.TW)子公司在香港发行的三年与五年期点心债以3.125%、4.25%定价,其中五年期落在询价区间4.125-4.250%的高端.

该名人士称,本次点心债共将发行6.5亿元人民币,其中三年期为1.5亿人民币,五年则发行5亿人民币.原计画最多发行6.5亿(1.02亿美元).

据汤森路透旗下IFR报导,本期债券将由日月光半导体提供担保.花旗集团(C.N)担任唯一主办行和账簿管理人,大华证券(香港)为协办行.[ID:nCT0396790](完)