修正:〔韩国汇市〕韩元兑美元盘初触及近两周低位,交投淡"静"

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
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路透首尔9月9日电---韩国韩元兑美元KRW=周五盘初小跌至近两周低位,但在重要节日当地市场将休市四天前,交投淡静.
0050GMT时,韩元兑美元报1,075.8,此前触及1,078.4,为8月29日以来最弱,周四国内收报1,075.1.
韩国市场将因9月11-13日假期而休市至周二.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。