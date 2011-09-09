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亚洲 | 2011年 9月 9日 星期五 09:31 BJT

修正:〔韩国汇市〕韩元兑美元盘初触及近两周低位,交投淡"静"

(更正标题错字)

路透首尔9月9日电---韩国韩元兑美元KRW=周五盘初小跌至近两周低位,但在重要节日当地市场将休市四天前,交投淡静.

0050GMT时,韩元兑美元报1,075.8,此前触及1,078.4,为8月29日以来最弱,周四国内收报1,075.1.

韩国市场将因9月11-13日假期而休市至周二.

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