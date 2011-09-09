版本:
中国
亚洲 | 2011年 9月 9日 星期五 09:42 BJT

〔国际油市〕美国原油期货下跌,此前总统奥巴马发表就业方案演说

路透珀斯9月9日电---美国原油期货周五在亚洲市场早盘下跌.此前美国总统奥巴马在周四公布的一项4,470亿美元的就业方案符合市场预期,其中包括市场预期的减税及政府支出.

0053GMT,纽约商业期货交易所(NYMEX)10月原油期货CLc1下跌0.06美元,报每桶88.99美元.

伦敦布兰特原油10月期货LCOc1下跌0.23美元,报114.32美元.

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐