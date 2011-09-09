〔美国个股〕德州仪器调降第三季获利及营收目标,因需求普遍放缓

* 德州仪器预估第三季每股获利介于0.56-0.60美元,营收介于32.3-33.7亿美元

* 先前的预估分别为0.55-0.65美元以及34-37亿美元

* 称业务呈现全面疲软

* 盘後股价仅小跌

路透纽约9月8日电---德州仪器(Texas Instruments)TXN.N称第三季获利及营收将逊于已经偏低的预估,因客户忧心经济放缓导致晶片(芯片)需求转弱.

德仪在7月时就已警告称本季业绩温吞,该公司周四称需求进一步全面走软,"横跨各产品、市场及客户".

该公司目前预期本季每股获利(EPS)介于0.56-0.60美元,先前的预估为0.55-0.65美元.

德仪目前预估本季营收介于32.3-32.7亿美元,先前预估则是介于34-37亿美元,新的预估数字低于汤森路透I/B/E/S调查分析师平均预估的35亿美元.

"可能略低于人们的预期."MKM Partners分析师Daniel Berenbaum表示."需求低迷."

但德仪盘後股价仅小跌0.05美元至25.75美元,在纽约交易所的常规交易时段收报25.80美元.投资人先前一直预期会传出坏消息,因Fairchild Semiconductor FCS.N等同业本周稍早已经宣布调降财测.

自从7月底公布财报以来,德仪股价已经下跌约18%.(完)