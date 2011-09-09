〔欧洲金融〕全球希腊公债持有人周五将决定是否参与旧债换新债计画

路透雅典9月8日电---全球持有希腊公债的投资人周五将告诉监管当局他们要如何参与旧债换新债的计画,以给予希腊更多时间摆脱债务危机.官员预计参与率约有70%.

希腊希望全球57国的银行和保险业者在9月9日之前,回答是否愿意接受债券以旧换新的计画,後者是希腊1,090亿欧元纾困案的关键部分.

"9月9日是最後期限,债券持有人纷纷赶在最後一日,回覆比率可能会很高,"一位要求匿名的消息人士说.

希腊曾威胁称,除非参与率达到90%,否则将取消协议.这个比率意味着希腊希望在下个月将目前发行在外、到期日为2020年以前的1,350亿欧元(1,890亿美元)债券以旧换新.

希腊当局曾说,他们对民间参与的进展情况感到满意,但未透漏参与比率的细节.银行界人士说大约有70%的投资人会接受--如果是这个水平的话,那麽以旧债换新债的计画就不必担心会失败.

"即使参与率是70%或者更高,民间参与还是会进行下去,"雅典一位熟悉此过程的银行界人士说.

一位消息人士说,希腊得到的债权人意向反馈或显示,欧洲地区的债权人参与意愿浓厚.多年来希腊公债大部分在该地区发行.

"这项计画在欧洲获得的支持较多,料将可获全力支持,"这位消息人士对路透说.

另一位熟悉民间参与协商的消息人士周三对路透说,亚洲与美洲地区的路演正在进行,还需更多时间才能对此协议做出结论.(完)