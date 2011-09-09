〔台湾债市〕附买回利率持于区间,资金供需平稳

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透台北9月9日电---台湾债市同业附买回(RP)利率周五持于区间.中秋假期将至,见企业仍陆续赎回资金以发放奖金,但也有投信端将余钱投入市场,一进一出恰好打平,整体市场变化不大.
资金调度人士表示,下周虽有央行存单发行,但料对RP市场影响有限,加上没有其他特殊松紧因子,预期资金将可维持平稳态势.待月中过後,季底资金需求效应浮现,以及央行利率决策预期开始发酵,料多方找钱需求将提高.
今日公债10天期附买回利率主要成交区间落在0.67-0.69%,同于上日.
台湾金融市场下周一(12日)因中秋假期休市一天.(完)
--记者 李盈茜; 审校 曾祥进
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。