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亚洲 | 2011年 9月 9日 星期五 11:19 BJT

〔台湾债市〕附买回利率持于区间,资金供需平稳

路透台北9月9日电---台湾债市同业附买回(RP)利率周五持于区间.中秋假期将至,见企业仍陆续赎回资金以发放奖金,但也有投信端将余钱投入市场,一进一出恰好打平,整体市场变化不大.

资金调度人士表示,下周虽有央行存单发行,但料对RP市场影响有限,加上没有其他特殊松紧因子,预期资金将可维持平稳态势.待月中过後,季底资金需求效应浮现,以及央行利率决策预期开始发酵,料多方找钱需求将提高.

今日公债10天期附买回利率主要成交区间落在0.67-0.69%,同于上日.

台湾金融市场下周一(12日)因中秋假期休市一天.(完)

--记者 李盈茜; 审校 曾祥进

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