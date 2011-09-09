〔澳新汇市〕澳元及新西兰元上涨,受奥巴马就业计画温和提振

路透惠灵顿/悉尼9月9日电---澳元及新西兰元兑美元周五上涨,美国总统奥巴马提出宏大的4,470亿美元就业方案,令澳元及新西兰元获得提振,其兑普受打击的欧元也大涨.

澳元兑美元AUD=D4上涨至1.0632美元,盘初报1.0575;初步支撑位于1.0566,之後为1.0530的21日均线的下方,阻力位于1.0700.