〔澳新汇市〕澳元及新西兰元上涨,受奥巴马就业计画温和提振

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透惠灵顿/悉尼9月9日电---澳元及新西兰元兑美元周五上涨,美国总统奥巴马提出宏大的4,470亿美元就业方案,令澳元及新西兰元获得提振,其兑普受打击的欧元也大涨.
澳元兑美元AUD=D4上涨至1.0632美元,盘初报1.0575;初步支撑位于1.0566,之後为1.0530的21日均线的下方,阻力位于1.0700.
澳元周四面临压力,因当日公布的就业数据意外疲软.不过就海外各类资产表现而言,澳元仍保持活力,本周料上涨0.4%.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。