〔新闻稿〕中国8月CPI同比涨6.2%,食品价格上涨13.4%

(以下是中国统计局周五公布的8月居民消费价格变动情况全文)

8月份居民消费价格变动情况

2011年8月份，全国居民消费价格总水平同比上涨6.2%。其中，城市上涨5.9%，农村上涨6.7%；食品价格上涨13.4%，非食品价格上涨3.0%；消费品价格上涨7.3%，服务项目价格上涨3.4%。全国居民消费价格总水平环比上涨0.3%。其中，城市上涨0.3%，农村上涨0.3%；食品价格上涨0.6%，非食品价格上涨0.2%；消费品价格上涨0.3%，服务项目价格上涨0.2%。

一、各类商品价格同比变动情况

食品类价格同比上涨13.4%，影响价格总水平上涨约4.02个百分点。其中，粮食价格上涨12.2%，影响价格总水平上涨约0.33个百分点；肉禽及其制品价格上涨29.3%，影响价格总水平上涨约1.89个百分点（猪肉价格上涨45.5%，影响价格总水平上涨约1.27个百分点）；蛋价格上涨16.3%，影响价格总水平上涨约0.14个百分点；水产品价格上涨14.7%，影响价格总水平上涨约0.33个百分点；鲜菜价格上涨0.1%；鲜果价格上涨4.0%，影响价格总水平上涨约0.07个百分点；油脂价格上涨17.1%，影响价格总水平上涨约0.19个百分点。

烟酒类价格同比上涨2.9%。其中，烟草价格上涨0.3%，酒类价格上涨6.8%。

衣着类价格同比上涨2.9%。其中，服装价格上涨3.2%，鞋价格上涨1.1%。

家庭设备用品及维修服务类价格同比上涨2.8%。其中，耐用消费品价格上涨0.7%，家庭服务及加工维修服务价格上涨11.6%。

医疗保健和个人用品类价格同比上涨4.1%。其中，西药价格下降0.4%，中药材及中成药价格上涨14.2%，医疗保健服务价格上涨0.5%。

交通和通信类价格同比上涨1.0%。其中，交通工具价格下降0.7%，车用燃料及零配件价格上涨14.9%，车辆使用及维修价格上涨4.5%，城市间交通费价格上涨3.1%，市区公共交通费价格上涨2.6%；通信工具价格下降13.0%。

娱乐教育文化用品及服务类价格同比上涨0.4%。其中，教育价格上涨1.6%，文娱费价格上涨1.6%，旅游价格上涨2.9%，文娱用耐用消费品及服务价格下降6.7%。

居住类价格同比上涨5.5%。其中，水、电、燃料价格上涨4.4%，建房及装修材料价格上涨5.5%，住房租金价格上涨3.8%。

据测算，在8月份6.2%的涨幅中，去年价格上涨的翘尾因素约为2.7个百分点，今年新涨价因素约为3.5个百分点。

二、各类商品价格环比变动情况

8月份食品价格环比上涨0.6%，影响价格总水平上涨约0.19个百分点。其中，肉禽及其制品价格环比上涨1.5%，比7月份的环比涨幅缩小3.2个百分点（猪肉价格环比上涨1.3%，比7月份的环比涨幅缩小6.4个百分点）；蛋价格环比上涨4.4%，比7月份的环比涨幅扩大3.6个百分点；油脂价格环比上涨2.1%，比7月份的环比涨幅扩大1.7个百分点，上述三项合计影响居民消费价格总水平环比上涨约0.18个百分点。鲜菜、鲜果和水产品价格环比降幅分别为0.2%、4.1%和0.7%，合计影响居民消费价格总水平下降约0.09个百分点。

8月份，非食品价格环比涨幅为0.2%，影响居民消费价格总水平环比上涨约0.12个百分点。其中，烟酒、家庭设备用品及维修服务、医疗保健和个人用品、娱乐教育文化用品及服务、居住等类别价格环比分别上涨0.2%、0.2%、0.6%、0.1%和0.2%，衣着类价格环比下降0.1%，交通和通信类价格环比持平。(完)

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