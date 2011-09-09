〔欧洲金融〕欧盟认为有机会很快达成强化预算规定的协议

标题新闻：德国经济部长吉普理斯称，德国必须对美国具体的保护主义措施进行反击
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路透布鲁塞尔9月8日电---欧盟接近就强化其预算规定达成协议,规定将有助于其重振市场对欧元区公共财政的信心,以及避免另一场主权债务危机.
新规定将主要适用于欧元区17国.在希腊、爱尔兰及葡萄牙相继向国际贷款机构寻求紧急融资後,欧元区国家的债务情况备受市场关注.
欧盟开始检讨当前的规定,以及欧盟执委会(European Commission)于去年9月提供的议案提案.当前的规定旨在2010年上半年把预算赤字限制在相当于国内生产总值(GDP)的3%,公共债务为60%.
但有关欧元区国家若违反规定,将如何确实祭出金融制裁的争论不休,已导致这方面的讨论自此之後一延再延.
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路透北京2月7日 - 以下为中国2017年1月主要宏观经济指标 路透调查预测中值一览表。 各指标数据 2017年 2016年 （除注明外，均为同比%） 1月实际 1月预估中 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 值 值 居民消费价格指数(CPI) ~ 2.4 2.1 2.3
路透上海2月7日 - 中国财政部周三将招标发行一年和10年新发国债。路透调查显示，今年春节前后中国央行调升多个政策利率以来，债市走势持续低迷，周二现券情绪午后虽有所平复，但长端预期仍然偏弱，短久期品种相对受到青睐；两期债中标利率料接近二级，预测均值分别落在2.78%和3.46%。