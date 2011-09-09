〔欧洲金融〕欧盟认为有机会很快达成强化预算规定的协议

路透布鲁塞尔9月8日电---欧盟接近就强化其预算规定达成协议,规定将有助于其重振市场对欧元区公共财政的信心,以及避免另一场主权债务危机.

新规定将主要适用于欧元区17国.在希腊、爱尔兰及葡萄牙相继向国际贷款机构寻求紧急融资後,欧元区国家的债务情况备受市场关注.

欧盟开始检讨当前的规定,以及欧盟执委会(European Commission)于去年9月提供的议案提案.当前的规定旨在2010年上半年把预算赤字限制在相当于国内生产总值(GDP)的3%,公共债务为60%.