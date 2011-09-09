〔背景资料〕全球主要国家及地区最新指标利率一览表

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
欧洲央行(ECB)周四决定维持指标利率在1.5%不变,暗示将暂停始于4月的加息周期,因当前有更多迹象显示欧元区经济复苏势头减缓.欧洲央行称欧元区通胀风险不再偏于上档,而经济充其量也只是在缓慢增长.欧央行总裁特里谢称,欧元区经济前景"下行风险加剧",这与欧央行上个月关注通胀风险的立场发生了鲜明的变化.[ID:nCN1955043]
英国央行周四维持指标利率在0.5%不变,且保留若经济进一步放缓将重启量化宽松的选项.所有受路透访问的60位分析师都预计英国央行将维持利率不变.[ID:nCN1953853]
马来西亚央行周四维持指标利率于3.00%不变,符合外界预期,当局预期马国经济成长将放缓,因全球前景转淡.[ID:nCN1953809]
菲律宾央行周四维持指标利率在4.5%不变,一如普遍预期并符合路透调查预估.菲律宾央行还在政策评估後维持准备金率不变.[ID:nCN1953581]
印尼央行周四连续第七个月维持指标利率在6.75%不变,一如此前接受路透访查的12名分析师的预期.央行称,全球经济放缓或导致印尼经济减速,并在2012年拉低通胀.[ID:nCN1953217]
最新利率水准* 最近一次变动
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美洲
美国 联邦基金利率0-0.25% 2008年12月16日降至少75基点
基本贴现率0.75% 2010年2月18日升25基点
加拿大 隔夜拆款利率1.0% 2010年9月8日升25基点
巴西 Selic利率12.00% 2011年8月31日降50基点
亚洲
日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调
贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点
中国 金融机构一年期存款利率3.5% 2011年7月7日升25基点
一年期贷款利率6.56% 2011年7月7日升25基点
台湾 重贴现率1.875% 2011年6月30日升12.5基点
担保放款融通利率2.25% 2011年6月30日升12.5基点
短期融通利率4.125% 2011年6月30日升12.5基点
香港 最优惠利率(P)5.00%** 2008年11月7日降25基点
隔夜贴现窗利率0.5% 2008年12月17日降100基点
韩国 基本利率(base rate)目标3.25% 2011年6月10日升25基点
澳洲 隔夜拆款利率4.75% 2010年11月2日升25基点
马来西亚 隔夜政策利率3.00% 2011年5月5日升25基点
新西兰 官方指标利率2.50% 2011年3月10日降50基点
泰国 一天期附买回利率3.50% 2011年8月24日升25基点
菲律宾 隔夜借款利率4.50% 2011年5月5日升25基点
印度 附买回利率8% 2011年7月26日升50基点
附卖回利率7% 2011年7月26日升50基点
欧洲
欧元区 主要再融资利率1.50% 2011年7月7日升25基点
英国 准备金利率0.5% 2009年3月5日降50基点
(Bank Rate paid on commercial bank reserves)
瑞士 利率目标区间0.00-0.25% 2011年8月3日下调目标区间50基点
瑞典 附买回利率2% 2011年7月5日升25基点
挪威 指标利率2.25% 2011年5月12日升25基点
俄罗斯 指标再融资利率8.25% 2011年4月29日升25基点
隔夜拆借利率3.50% 2011年5月30日升25基点
非洲
南非 附买回利率5.5% 2010年11月18日降50基点
* 以宣布日为准,多数变动于宣布翌日生效.
** 汇丰银行和恒生银行的最优惠利率为5.00%;渣打银行和东亚银行的最优惠利率为5.25%.(完)
--整理 蔡美珍
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。