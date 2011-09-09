〔背景资料〕全球主要国家及地区最新指标利率一览表

欧洲央行(ECB)周四决定维持指标利率在1.5%不变,暗示将暂停始于4月的加息周期,因当前有更多迹象显示欧元区经济复苏势头减缓.欧洲央行称欧元区通胀风险不再偏于上档,而经济充其量也只是在缓慢增长.欧央行总裁特里谢称,欧元区经济前景"下行风险加剧",这与欧央行上个月关注通胀风险的立场发生了鲜明的变化.[ID:nCN1955043]

英国央行周四维持指标利率在0.5%不变,且保留若经济进一步放缓将重启量化宽松的选项.所有受路透访问的60位分析师都预计英国央行将维持利率不变.[ID:nCN1953853]

马来西亚央行周四维持指标利率于3.00%不变,符合外界预期,当局预期马国经济成长将放缓,因全球前景转淡.[ID:nCN1953809]

菲律宾央行周四维持指标利率在4.5%不变,一如普遍预期并符合路透调查预估.菲律宾央行还在政策评估後维持准备金率不变.[ID:nCN1953581]

印尼央行周四连续第七个月维持指标利率在6.75%不变,一如此前接受路透访查的12名分析师的预期.央行称,全球经济放缓或导致印尼经济减速,并在2012年拉低通胀.[ID:nCN1953217]

最新利率水准* 最近一次变动

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美洲

美国 联邦基金利率0-0.25% 2008年12月16日降至少75基点

基本贴现率0.75% 2010年2月18日升25基点

加拿大 隔夜拆款利率1.0% 2010年9月8日升25基点

巴西 Selic利率12.00% 2011年8月31日降50基点

亚洲

日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调

贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点

中国 金融机构一年期存款利率3.5% 2011年7月7日升25基点

一年期贷款利率6.56% 2011年7月7日升25基点

台湾 重贴现率1.875% 2011年6月30日升12.5基点

担保放款融通利率2.25% 2011年6月30日升12.5基点

短期融通利率4.125% 2011年6月30日升12.5基点

香港 最优惠利率(P)5.00%** 2008年11月7日降25基点

隔夜贴现窗利率0.5% 2008年12月17日降100基点

韩国 基本利率(base rate)目标3.25% 2011年6月10日升25基点

澳洲 隔夜拆款利率4.75% 2010年11月2日升25基点

马来西亚 隔夜政策利率3.00% 2011年5月5日升25基点

新西兰 官方指标利率2.50% 2011年3月10日降50基点

泰国 一天期附买回利率3.50% 2011年8月24日升25基点

菲律宾 隔夜借款利率4.50% 2011年5月5日升25基点

印度 附买回利率8% 2011年7月26日升50基点

附卖回利率7% 2011年7月26日升50基点

欧洲

欧元区 主要再融资利率1.50% 2011年7月7日升25基点

英国 准备金利率0.5% 2009年3月5日降50基点

(Bank Rate paid on commercial bank reserves)

瑞士 利率目标区间0.00-0.25% 2011年8月3日下调目标区间50基点

瑞典 附买回利率2% 2011年7月5日升25基点

挪威 指标利率2.25% 2011年5月12日升25基点

俄罗斯 指标再融资利率8.25% 2011年4月29日升25基点

隔夜拆借利率3.50% 2011年5月30日升25基点

非洲

南非 附买回利率5.5% 2010年11月18日降50基点

* 以宣布日为准,多数变动于宣布翌日生效.

** 汇丰银行和恒生银行的最优惠利率为5.00%;渣打银行和东亚银行的最优惠利率为5.25%.(完)