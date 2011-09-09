〔加拿大经济〕展现回春迹象,得益于贸易逆差大减和建筑许可创纪录

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
* 加拿大经济料将在第三季呈现更稳健开局
* 7月贸易逆差缩减幅度超乎预期
* 7月建筑许可创纪录高位
路透渥太华9月8日电---加拿大经济继第二季表现疲软後,在7月重现生机,因出口增长促使贸易逆差缩减约一半,且建筑许可值触及纪录高位.
加拿大在经济衰退期间的表现好于大多数工业化国家,但第二季经济略微萎缩,受出口行业疲软,日本地震的後续效应,以及能源丰富的Alberta地区遭遇大火等多重打击.
加拿大统计局周四公布,7月出口增长2.2%,促使贸易逆差从6月的13.7亿加元锐减至7.53亿加元(7.68亿美元),表明在第二季度打击加国经济的一次性问题的影响力开始减退.
分析师曾预料,7月贸易逆差为12.2亿加元.
"该数据的确为第三季经济反弹带来一些乐观情绪,第二季净出口对经济构成较大拖累,"道明证券策略师Mazen Issa指出.
"鉴于临时性因素已基本消散,未来几个月的主要问题依然是美国需求如何."
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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