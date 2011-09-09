〔台湾央行〕共发行2,606.5亿台币存单,发行馀额减少291亿

路透台北9月9日电---台湾央行周五表示,今日共发行2,606.5亿台币存单.相较存单到期金额2,897.5亿,存单发行馀额减少291亿.

央行例行性各天期存单发行金额如下:30天期2,122亿台币,利率为0.87%;91天期378.5亿台币,利率为0.93%;182天期106亿台币,利率为1.05%.

央行上日共发行780亿台币存单.

央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行馀额为6兆6,096.1亿台币.

拆款中心数据PIBC显示,修正後周四当日超额准备为98亿台币,累计超额准备为负117亿,加计前期1%的超额准备为1,078亿台币.(完)