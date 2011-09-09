〔韩国经济〕货币发行净额缩水,暗示民众因景气降温而削减秋收节支出

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透首尔9月9日电---韩国本周末将迎来传统上的重要节日,但当地民众似已决定削减假期支出,因全球经济可能重回衰退的疑虑不断蔓延.
韩国央行周五发布声明稿指出,今年秋收节假期前10个工作天的现金需求有所下滑,为2008年全球金融危机以来首见.
韩国央行表示,"看来消费者信心正在恶化当中,且受到其他技术性因素冲击."
韩国央行公布,截至周五的10个工作日中,货币印行净额为4.2万亿(兆)韩元,较2010年同期下滑10.2%.
这是2008年以来首次也是最大幅度的下滑;2008年秋收节前10个工作天的货币印行净额较2007年锐减25%.
尽管韩国消费者物价升幅处于三年来高点,但今年的现金需求仍下滑.
虽然通胀不断攀升,但韩国央行周四维持利率不变,因存在全球经济走软及市场动荡等隐忧.(完)
--编译 张明钧;审校 白云
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。