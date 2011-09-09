〔韩国经济〕货币发行净额缩水,暗示民众因景气降温而削减秋收节支出

路透首尔9月9日电---韩国本周末将迎来传统上的重要节日,但当地民众似已决定削减假期支出,因全球经济可能重回衰退的疑虑不断蔓延.

韩国央行周五发布声明稿指出,今年秋收节假期前10个工作天的现金需求有所下滑,为2008年全球金融危机以来首见.

韩国央行表示,"看来消费者信心正在恶化当中,且受到其他技术性因素冲击."

韩国央行公布,截至周五的10个工作日中,货币印行净额为4.2万亿(兆)韩元,较2010年同期下滑10.2%.

这是2008年以来首次也是最大幅度的下滑;2008年秋收节前10个工作天的货币印行净额较2007年锐减25%.

尽管韩国消费者物价升幅处于三年来高点,但今年的现金需求仍下滑.

虽然通胀不断攀升,但韩国央行周四维持利率不变,因存在全球经济走软及市场动荡等隐忧.(完)