〔台湾货币市场〕364天期存单加权平均得标利率料落在1.04-1.07%

路透台北9月9日电---根据路透周五访查显示,今日稍後将标售的364天期存单加权平均得标利率料落在1.04-1.07%,尽管市场揣测央行月底将暂停升息的机率愈来愈高,然而在考量金融体系流动性仍呈稳中带紧之际,利率即使走低但也不会偏离上月太远.

路透周五访查家四家外商银行及三家本地银行显示,加权平均得标利率主要预估区间在1.04-1.07%,在上月得标利率1.054%的附近.

"上个月标售时还在预期升息,但这次应该会吐回去一点,"一本地银行人士称.

受访人士亦指出,国际金融情势的动荡持续令部份外商银对于台湾资产配置额度有所限缩,因此也减低外商银压低利率抢标一年期标的的机率.

上月央行例行标售1,000亿台币一年期存单投标倍数为2.65,为央行去年4月开始按月标售以来的次低水准[ID:nCT0388204].上月标售时的高标落点为1.077%.

目前央行例行三种天期存单发行利率为:30天期存单发行利率为0.87%;91天期存单利率为0.93%;182天期利率为1.05%.

本周先後公布的8月消费者物价指数(CPI)及进出口数据,年增率均低于市场预期,令对于央行9月底可能暂停过去两年多升息循环的预期心理益发升温.[TW-ECI-CMN](完)