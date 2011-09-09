〔台股业绩〕台积电8月营收创10个月单月最高,较上月转为成长6.1%

路透台北9月9日电---全球晶圆代工龙头--台积电(2330.TW)(TSM.N)周五公布,8月营收为370.4亿台币,为去年10月以来单月最高;较上年同期的364.98亿微增1.5%,较上月则转为成长6.1%.

台积电7月底时表示,展望第三季,预估合并营收将约在1,020-1,040亿台币间,较第二季衰退5.9-7.7%.不够若扣除合并营收不再列入创意电子(3443.TW)的因素,衰退幅度则料在4.9-6.7%.[ID:nCT0470735]

该股今日收升0.87%,报69.3台币;大盘加权股价指数.TWII则涨0.82%.

台积电最近三个月营收(非合并)表现如下:

营收(亿台币) 较上月增减(%) 较上年同期增减(%)

2011年8月 370.4 +6.1 +1.5

2011年7月 349.2 -2.1 -3.4

2011年6月 356.5 -0.8 +1.5 (完)

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