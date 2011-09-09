〔东京汇市〕欧元兑美元弹离两个月低点,但欧洲央行态度令前景不稳

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 日本投资人买盘推升欧元/日圆上扬
* 欧元/美元若跌破7月低点1.3838,将是重大偏空讯号
* 奥巴马就业方案对化解经济衰退疑虑帮助不大
* 希腊债券转仓计画不确定性可能拖累欧元
路透东京9月9日电---欧元兑美元周五弹离两个月低点,但跌破7月低点的风险料将升高,因欧债危机恶化,已迫使欧洲央行放弃偏向收紧政策的立场,而此一立场是今年推升欧元的主要动力.
针对美国总统奥巴马的4,470亿美元就业方案,市场大致反应平淡,外界质疑奥巴马是否能够让朝野对立的国会通过此案.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。