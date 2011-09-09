《外汇动态》台币後市或仍偏空,因经济恐放缓且技术面不佳--Westpac

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
0347GMT---Westpac驻新加坡外汇分析师Jonathan Cavenagh说,台币後市可能偏空,因为台湾经济成长可能进一步放缓,台币的技术图形也不佳.与此同时,股票资金净流出可能开始造成冲击.
Cavenagh在研究报告中说,台湾工业生产成长降温,股市与采购经理人指数(PMI)均下跌,显示台湾经济成长降温将比预期中的还要快.另外,一个月期美元/台币无本金交割远期外汇(NDF)本周升破200日移动均值."若升破这个水准的话,将使美元/台币朝着升向30.00台币的水准移动,"他说.
他说,如果风险偏好改善的话,美元/台币多头部位可能会转仓成放空台币/印尼卢比.他还说印尼相较于其他国家比较不仰赖制造业出口,而且印尼的商品出口需求持坚.
美元/台币一个月期NDFTWDX1MNDFOR=最新报29.132.美元/台币周五稍早时触及五个月高位29.149台币,脱离200日移动均线切入位29.022.(完)
--编译 李婷仪;审校 徐文焰
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韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。